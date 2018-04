​Alianza Lima: Julio César Uribe y su fuerte crítica en Fox Sports Radio

Julio César Uribe no tuvo piedad con Alianza Lima durante la emisión de Fox Sports Radio Perú, analizó su última derrota en la Copa Libertadores 2018 visitando al Junior en Barranquilla. El cuadro de Pablo Bengoechea aguantó todo el tiempo que pudo, pero terminó sucumbiendo en los minutos finales del cotejo debido a la presión del 'tiburón'.

Alianza un equipo sin reacción

'Alianza Lima marca mal, no trae la pelota, no maneja tiempos, no presiona, te simplifica tu accionar. Junior es un justo ganador. En el fútbol esto no es absolutamente nada. Cuando un equipo defiende tanto, apuesta al cero, y recibe un gol, otorga espacios frente el equipo que tiene argumentos. ¡Qué poca propiedad tenemos para administrar la pelota desafortunadamente!', comentó Julio César Uribe durante Fox Sports Radio Perú.

Incluso Alianza Lima mereció quedarse con diez por una brutal parada de Lemos sobre Piedrahita, que el juez no cobró con expulsión. Vino el pitazo final y con ello el suspiro de alivio, porque se acabó el drama. Eliminados otra vez de la Copa Libertadores, una malsana costumbre aliancista y de los equipos peruanos.