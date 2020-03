Una vez confirmado el alejamiento de Pablo Bengoechea como director técnico de Alianza Lima, se empezó a vincular un serie de nombres que podrían llegar para ponerse el buzo blanquiazul. Por ahora lo único cierto es que Jaime Duarte (Coordinador de menores) y Guillermo Salas (DT de la reserva) serán la dupla técnica que dirigirá a los blanquiazules este jueves en Argentina ante Racing de Avellaneda, aunque no lo podrán en el banco de suplentes.

Según pudo conocer El Bocón, Alianza Lima habría presentado una solicitud a la Conmebol para que ambos estrategas, a pesar de no contar con las licencias correspondientes, puedan estar en el banco de suplentes de los íntimos en el siguiente partido de la Copa Libertadores. Sin embargo, esta no se dio finalmente, por lo que Duarte y Salas apoyaran al equipo en la parte táctica pero no dentro del campo de juego.

Fue el propio Jaime Duarte quien confirmo su presencia junto a la de ‘Chicho’ Salas en el El Cilindro de Avellaneda. “Con Guillermo Salas estaremos viajando junto al plantel a Buenos Aires. Vamos para apoyar en la parte técnica del equipo. Estamos para colaborar con nuestra querida institución siempre. Arriba Alianza ayer, hoy y siempre”, escribió en su cuenta de Twitter.

Alianza Lima visitará este jueves 12 de marzo a partir de las 7:00 pm (hora peruana) a Racing Club de Avellaneda. Los íntimos llegarán a Buenos Aires con imperiosa necesidad de robar al menos un punto tras la derrota sufrida en casa la semana pasada ante Nacional de Uruguay, en lo que fue su debut en la Libertadores.

