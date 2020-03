Lo defiende. Luego de la derrota de Alianza Lima en Copa Libertadores, la hija de Pablo Bengoechea utilizó su cuenta de Twitter para defender a su padre de las críticas hechas por los hinchas ‘blanquiazules’.

Y es que Pablo Bengoechea sumó su sexta derrota en Copa Libertadores al mando de Alianza Lima y los hinchas ‘grones’ no dudaron en criticar al DT. Sin embargo, la hija mayor del DT uruguayo salió al frente.

“Cada uno puede opinar lo que quiera de Bengoechea, yo no discuto para bien ni para mal, simplemente no entro en eso. Y siempre, siempre, siempre mi papá está por encima de todo. No soy objetiva porque es mi amor, mi ejemplo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, dejó en claro que ha recibido amenazas a través de las redes sociales y escribió: “A los valientes que a través de redes me agreden e increpan por el trabajo de mi papá, les deseo mucho amor en sus vidas (...) Aguante mi papá, aguante Pablo”, culminó.

Cabe mencionar que la hija de Pablo Bengoechea está dentro del mundo del fútbol ya que ejerce la carrera de periodismo deportivo, incluso consiguió trabajo en las últimas semanas en donde comenta acerca del fútbol local.