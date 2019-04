Alianza Lima: "Confiamos en realizar un buen partido en Argentina"

Para voltear la página. Alianza Lima no ha tenido los resultados que esperaba en la primera parte del año. Los aliancistas se ubican en sexta posición de la Liga 1 y en el último puesto del grupo A de la Copa Libertadores, situación que tiene preocupados a los hinchas, quienes no encuentran explicación del momento que pasa el conjunto victoriano.

Van por el golpe

Alianza Lima enfrentará este jueves a las 5:00 p.m. a River Plate por la cuarta fecha de la Copa Libertadores y en la interna del conjunto victoriano confían en realizar una buena actuación. Así lo hizo saber el gerente comercial, Benjamín Romero, quien habló en el programa 'Súper Deporte' de Ovación.

"Hay resultados que no se han dado y hay muchos resultados que consideramos que Alianza Lima no debió perder o empatar. Estamos tranquilos, hemos hecho un trabajo a conciencia. Las cosas no salen de la noche a la mañana. Vamos con mucho positivismo a Argentina y a enfrentar el clásico, que las entradas ya se están vendiendo y está teniendo buena acogida", señaló Romero en el referido programa.

Además Benjamín Romero habló de la situación contractual de Miguel Ángel Russo en Alianza Lima. "El contrato del profesor Russo es hasta el 31 de diciembre del presente año. Aquí no se trata de trabajar a corto plazo, porque en ninguna industria da resultado. Hay pleno trabajo del técnico", indicó el directivo aliancista.

