Las celebraciones por los carnavales en Juliaca se alargaron por unas horas más tras el triunfo histórico de Deportivo Binacional ante Sao Paulo, partido que fue el debut del ‘Poderoso del Sur’ en la Copa Libertadores. Uno de los principales gestores de esta hazaña, la cual marcó un hito en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina, fue sin lugar a dudas, Aldair Rodríguez.

¿Cómo viviste desde el lado emocional el partido ante Sao Paulo?

Tenía muchas expectativas, aunque no voy a negar que minutos previos al inicio me llené de ansiedad porque no veía la hora de que empiece el partido. Al final creo que resultó un bonito juego para nosotros y sobre todo para el público.

¿Qué significó haber marcado ese primer gol histórico para Binacional en la Copa?

Sentí mucha alegría. Fue importante porque llegó en los primeros minutos del segundo tiempo. Esto ayudó para darnos cuenta que podíamos voltear el marcador y hacer un mejor partido con respecto a lo mostrado en el primer tiempo.

Aldair Rodríguez: “Iremos paso a paso” (Foto: GEC)

¿Por qué crees que se les complicó tanto en los primeros minutos de juego?

Sao Paulo le puso mucha intensidad. Ellos salieron a correr y a meter más que nosotros. Aunque no supieron dosificar muy bien sus energías, por eso en el segundo tiempo se cansaron un poco.

¿Qué hablaron en el vestuario durante el entretiempo?

Creíamos que podíamos darlo vuelta. Dijimos que solo era un gol de diferencia, ya habíamos estado en esta situación ante Alianza Lima en la final del año pasado, así que esta no tendría que ser la excepción.

¿Cuál es el objetivo de Binacional en esta Libertadores?

El objetivo es claro. Iremos paso a paso y que se nos vayan dando los resultados. Después veremos qué es lo que se nos viene.

¿Qué aspecto resaltas en el equipo, que cambió de técnicos y sigue dando que hablar?

El factor más importante es la unión. Somos una familia. Y eso es lo que demostramos tanto dentro y fuera del campo. Esto ayuda a que uno mate por el compañero. El cambio de entrenador son decisiones dirigenciales, las cuales no tienen porque afectarnos a nosotros. Los técnicos van y vienen, pero nosotros somos los que sacamos el barco adelante durante todo el año.

¿Qué metas te has propuesto para esta temporada?

Definitivamente uno de mis principales objetivos es ganarme una oportunidad en la selección. Espero que se pueda dar pronto, y sino trabajar aún más duro para que se pueda concretar. Otra de mis metas es emigrar para seguir creciendo como futbolista.

¿Ya hubo algún primer acercamiento desde La Videna?

No, aún no hubo ningún tipo de contacto.

¿Consideras que el jugar en un club de provincia te resta chances de ser convocado?

Depende del profe Gareca. Si a él le gusta tu juego, así estés en cualquier equipo, te va a llamar por tu desempeño y cómo vienes trabajando. Algunos dicen que yo solo juego en altura, pero yo no solo he marcado goles en altura, sino en el llano, en la selva, en todos lados.

