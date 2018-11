Abogados de Gremio viajaron a Paraguay para presionar a Conmebol con reclamo

Se adelantó la reunión. Luego del reclamo de Gremio a la Conmebol sobre el partido que tuvieron frente a River Plate el último martes, pactaron una reunión este sábado 3 de noviembre en las instalaciones del mayor ente del fútbol sudamericano. Sin embargo, esta famosa reunión que podría permitir que el equipo brasileño esté en la final de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors, se adelantó a este viernes a partir de las 11:00 am.

Por ello, los dirigente y abogados de Gremio, consiguieron el primer vuelo que los lleve a Paraguay para llevar a cabo dicha reunión. Esto sucedió luego de que la Conmebol les informase que el horario de la junta, se adelantaría. El presidente de Gremio, señaló estar sorprendido con la última decisión que se tomó.

"Por supuesto que nos tomó por sorpresa, nos dejó completamente fuera de la logística. Se lo comuniqué al presidente de la Conmebol, para pedirle un poco más de tiempo, felizmente conseguimos un vuelo privado para viajar a las 7 de la mañana. Me pareció extraña la anticipación de la reunión, pero no vamos a quedarnos sin defensa allí, no van a dejar de ver nuestras pruebas", indicó Romlido Bolzán en Radio 'Gaúcha'.

Asimismo, uno de los directivos del club, señaló que va por el lado positivo, como por ejemplo: La intención de la Conmebol de dar celeridad al asunto y las razones para la anticipación no las conozco. Además, el portal web de 'Correiodopovo', asegura que en Gremio no hay esperanzas de obtener una respuesta positiva por la Conmebol.

