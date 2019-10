Copa Libertadores Femenina | Narradora chilena será la primera mujer en narrar partidos vía CDF en VIVO | VIDEO

Este viernes 18 de octubre, iniciará la Copa Libertadores Femenina con la gran novedad de que los partidos serán relatados por Rocío Ayala, periodista chilena de 23 años.

"Mi historia no es la de la niña que se sentaba a relatar mientras su hermano jugaba Play. Nunca fue así. Ni siquiera pensé que podía relatar. Todos los relatores son hombres y no hay modelo de relatora para seguir", dijo en entrevista a Últimas Noticias.

También contó la vez que tuvo que relatar un partido debido a una emergencia y que la experiencia no fue buena. "Fue una transmisión muy mala y me quedó durante mucho tiempo en la cabeza. Hasta entonces, sentía que podía hacer cancha, comentar y que me las sabía todas. Pero eso me superó", agregó.

Los partidos de la Copa Libertadores Femenina serán transmitidos por el Canal del Fútbol (CDF) de Chile.

