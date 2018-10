Copa Libertadores 2019: Conmebol descarta inclusión de clubes mexicanos

Y todavía no. Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), desmintió que haya tenido conversaciones para que los clubes mexicanos regresen a disputar la próxima edición de los torneos sudamericanos como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana o la Copa América.

POR RICARDO REYES ORTIZ

"No hay absolutamente nada. Los rumores vienen de la prensa mexicana, pero no hay conversaciones. Ellos se retiraron y nunca más volvimos a hablar. Constantemente los rumores vienen de la prensa azteca", declaró el titular de la Conmebol al programa Rock and Gol de la página web http://www.radioacktiva.com.

Asimismo, el máximo directivo de la Conmebol, de nacionalidad paraguayo, también descartó que haya negociaciones con los directivos de la MLS de Estados Unidos. "No hay ningún tipo de conversación con ellos. Nunca hubo contactos", sentenció Alejandro Domínguez.