Luis Díaz fue el gran artífice de que Colombia consiga el tercer lugar de la Copa América 2021. El volante anotó un doblete en la definición ante Perú y logró conseguir la medalla de bronce del torneo. Tras la competición, se dirigió a su país a tomar unas merecidas vacaciones, aunque esto no fue motivo para que deje de jugar al fútbol.

El jugador del Porto aterrizó en La Guajira, su ciudad natal, y se juntó con algunas personas de su barrio para disputar un encuentro amistoso que tuvo a cientos de personas presentes.

La presencia del elegido por Conmebol como la revelación de la Copa América, generó que más de uno se reúna alrededor de la cancha y observe sus lujos. Incluso anotó un gol de taco.

En los últimos días, Luis Díaz fue vinculado al AS Roma de Mourinho, al Tottenham y al Inter de Milán, pero él, en conversación con Radio Caracol, dejó claro continuará en Porto.

“Elegí estar en Porto por todo lo que ha sucedido con los colombianos que han estado ahí, han marcado cosas bonitas. La idea es seguir creciendo en el Porto. El empresario solo me comenta si hay interesados o no, yo no sé de eso. Por ahora, hasta que no se cierre el mercado no se sabe nada”, explicó.

Según datos de ‘Transfermarkt’, el futbolista cafetero está valorizado en 18 millones de euros, pero su equipo no lo dejará salir por menos de 80 ‘kilos’.

