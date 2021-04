Buenas noticias para el fútbol sudamericano. Este miércoles, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, estuvo presente en la llegada de las 50 mil dosis de vacunas contra el coronavirus que fueron donadas por la empresa Sinovac Biotech Ltd. de China. El titular de la entidad viajó hasta Uruguay para recibir el fármaco que servirá para inocular a las delegaciones de la próxima Copa América, entre otros.

“¡Histórico! Ya están en Sudamérica las vacunas para el fútbol sudamericano. La Conmebol se convertirá en la primera organización civil del mundo en emprender una vacunación que beneficiará a miles de familias en los 10 países y que representará una valiosa cooperación con las campañas de inmunización impulsadas por los gobiernos. ¡Sigamos creyendo en grande para tener una Copa América segura! #CreeEnGrande”, dice el mensaje del alto directivo de nacionalidad paraguaya.

Lo siguiente, según información compartida por Conmebol el pasado 22 de abril, será el proceso de distribución entre los países asociados. Eso sí, señala el ente deportivo, este procedimiento se realizará en “estricto cumplimiento de las normativas legales y sanitarias vigentes en cada uno de ellos”.

Show Player

Además de los planteles que estarán en la Copa América, serán inmunizados todos aquellos que estén participando en torneos organizados por esta confederación. Están incluidos los conjunto femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país. Los cuerpos técnicos, asistentes, árbitros y personal que interviene en el desarrollo de los partidos también están considerados en este proceso.

Conmebol aclaró que la vacunación “no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones”. Y destacó que la inoculación “representa una contribución importante a las campañas de inmunización que llevan adelante los distintos gobiernos, ya que el beneficio llegará no solo a jugadores, técnicos y árbitros, sino también en forma indirecta a sus entornos familiares”.