Colombia se despidió de la posibilidad de organizar la Copa América 2021. El país cafetero atraviesa una complicada situación política y la Conmebol tomó la decisión de que no se desarrolle el evento debido a que no existen las medidas de seguridad necesarias. Todos los partidos pasarán a jugarse en Argentina, aunque en el país albiceleste no todos estén de acuerdo.

Hugo Moyano, vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presidente de Independiente, la organización debería “hacer el esfuerzo para evitar que la Copa América se juegue en Argentina”.

“No soy especialista en salud, pero creo que hay que hacer el esfuerzo para evitar la Copa América en Argentina. Primero está la vida”, sostuvo el directivo en conversación con la radio ‘El Destape’.

Show Player

Moyano explicó que es consiente de que existen temas extradeportivos que no permiten que el torneo se suspenda. “Muchas veces prevalecen los contratos de televisión y sponsors y eso hace difícil la suspensión porque son temas complicados desde lo económico. Hay que hacer el esfuerzo de acompañar al Gobierno Nacional y salvar vidas”, sostuvo Moyano.

Argentina en crisis por coronavirus

El gobierno de Alberto Fernández anunció este jueves duras acciones para detener el coronavirus. Entre las restricciones sanitarias ante el recrudecimiento de la segunda ola de la pandemia destaca la inmovilización.

Fernández dijo que el próximo sábado y el domingo 30 y durante el fin de semana del 5 y 6 de junio habrá fuertes restricciones a la circulación y a la actividad económica y socila en varias zonas del país.

“Estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. Todos los datos científicos indican que el problema hoy es gravísimo en Argentina, con un récord de contagios y fallecimientos”, dijo la cabeza del gobierno argentino.