​Copa América 2019: Selección de Brasil sufre sensible baja de cara al debut | VIDEO

Tite descarta su presencia en el once titular ante Bolivia

2019/06/13 - 19:07

La selección de Brasil sufrirá una sensible baja de cara al debut en la Copa América 2019 ante la selección boliviana, el técnico 'Tité' descartó al volante Arthur, quien se recupera de un fuerte golpe en la rodilla y confirmó a Roberto Firmino como su delantero titular.

Arthur no llega ante Bolivia

'Arthur no va a iniciar porque no se ha entrenado a un nivel más fuerte y no voy a ser tan irresponsable de ponerlo', dijo Tite en rueda de prensa, en la víspera del partido inaugural de la Copa América 2019 en el estadio Morumbí.

Arthur se retiró lesionado en el minuto 30 del amistoso de preparación frente a Honduras tras recibir una dura entrada, que le obligó a ausentarse durante dos entrenamientos. En la última practica previo al debut se ejercitó en solitario con y sin balón, y hoy se reincorporó finalmente al grupo, aunque en ningún caso estará en el once titular frente al combinado boliviano.

Por otro lado, confirmó que Firmino saldrá de inicio en el Morumbí. El cuadro de Tite jugará con la equipación blanca, un color "maldito" para muchos brasileños y que la selección desterró tras la derrota en la final del Mundial de 1950 ante Uruguay en el célebre 'Maracanazo'.

