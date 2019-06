Internacional

​Copa América 2019: Selección boliviana pasó serios inconvenientes durante primera práctica en Brasil | VIDEO

Cuadro verde no pudo trabajar bien debido a problemas con las instalaciones en Sao Paulo

2019/06/13 - 19:16

La selección boliviana no la pasó bien en su primer entrenamiento en Brasil de cara a la Copa América 2019. El cuadro altiplánico pasó apuros al momento de instalarse en los espacios de la Barra Funda do Sao Paulo porque ninguno de vestuarios se encontraba abierto para que se cambien con las comodidades que corresponde a un torneo continental.

Bolivia sufre en Sao Paulo

'Sabían que íbamos a venir acá. Ahora, ¿dónde me voy a cambiar yo? ¿Dónde me cambio? ¿Quién me dice? Voy a esperar que se cambien ellos', aseguró el técnico Eduardo Villegas.

Como se recuerda la selección boliviana abre la Copa América 2019 enfrentando a la Selección de Brasil en un partido esperado por todos los hinchas de la 'canarinha' que esperan levantar la copa en esta edición como locales.

'Tite', descartó al centrocampista Arthur, quien se recupera de un fuerte golpe en la rodilla, para jugar de inicio ante Bolivia y confirmó a Roberto Firmino como su delantero titular. 'Arthur no va a iniciar porque no se ha entrenado a un nivel más fuerte y no voy a ser tan irresponsable de ponerlo', dijo en la víspera del partido inaugural de la Copa América 2019 en el estadio Morumbí de Sao Paulo.

El centrocampista del Barcelona se retiró lesionado en el minuto 30 del amistoso de preparación frente a Honduras del pasado domingo tras recibir una dura entrada, que le obligó a ausentarse durante dos entrenamientos previo a la Copa América 2019.

