​Copa América 2019 | Periodista argentino aseguró que 'le tiene miedo' la selección de Chile | VIDEO

Periodista argentino Daniel Avellaneda aseguró en la mesa de 'Debate Final', programa de Fox Sports que comanda Martín Liberman, que 'le tiene miedo' a la selección de Chile de cara a una posible final de Copa América 2019 contra ellos.

Le tiene miedo a Chile

'Yo no quiero saber nada de enfrentar a los chilenos. Ya estoy podrido de que me ganen los chilenos. Estoy harto de que me ganen los chilenos. No quiero saber más nada con los chilenos. No sé si no nos conviene quedar fuera ahora. Porque si llega a estar Chile en la final y perdemos… yo no quiero perder', comentó el panelista de 'Debate Final' y a los segundos Liberman agregó 'No vaya a ser cosa de que juguemos de nuevo Argentina y Chile'.

'Chile está muy bien. Perú perdía 3-0 (con Uruguay) si no es por el VAR. Es un equipo limitado que llegó por la ventana. Argentina no es gran cosa tampoco, pero Uruguay fue muy superior a Perú. Antes de arriesgarme a perder con los chilenos, que yo creo que van a eliminar a Perú, la verdad es preferible no pasar', agregó Avellaneda.

"NO QUIERO PERDER OTRA FINAL CON CHILE"#DebateFinalFOX | @davellaneda77 habló sobre un posible cruce de Argentina con la Roja, por eso agregó: "No sé si es mejor quedar afuera ante Brasil". pic.twitter.com/5TnnN11Z1Z — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 1 de julio de 2019

Brasil vs. Argentina se enfrentarán por un lugar en la final de la Copa América 2019, un duelo que es todo un clásico del fútbol sudamericano y mundial, con un balance de victorias muy igualado entre ambas selecciones, que suman 7 Mundiales y 22 Copas América entre ambas.

Los enfrentamientos entre Brasil vs. Argentina han generado dos finales de Copa América (2004 y 2007) y múltiples anécdotas como la expulsión del argentino Diego Armando Maradona contra Brasil en el Mundial 1982, o el debut con su selección de Pelé ante Argentina.

