Copa América 2019: Luis Suárez revela que vive días de "tristeza, amargura y decepción"

Luis Suárez fue el foco de atención mundial luego de errar un penal ante Perú que a la postre determinó la eliminación de Uruguay de la Copa América 2019 en cuartos de final.

El momento que vivió el delantero del Barcelona en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador, Bahía, fue terrible. Cuando Edison Flores marcó el quinto y definitivo penal para la selección peruana, el 'Pistolero' se desarmó y no pudo evitar las lágrimas.

Ya pasaron cerca de dos días de lo sucedido en Salvador y Luis Suárez, más estable en sus emociones, lanzó un mensaje de agradecimiento, vía Twitter, a sus compañeros, comando técnico e hinchas por el apoyo que recibió, tras quedar fuera de la Copa América.

"Días difíciles. De tristeza, de amargura y decepción, pero a su vez, con miles de mensajes de apoyo que te hacen más fuerte pensando en el futuro. Siempre estaré agradecido y me sentiré privilegiado de defender la camiseta de mi PAÍS que tantas alegrías me ha dado y a la cual seguiré defendiendo con todo el amor del mundo. Orgulloso de este grupo de jugadores que me dieron todo su respaldo en un momento personal muy difícil, eso es una demostración más de el compañerismo y el gran GRUPO HUMANO que hay. Agradecer al cuerpo técnico también por todas sus buenas palabras y a toda la gente que es parte de nuestra selección, que están atentos a todos los detalles para que no nos falte nada y que no son tan visibles. Y claramente, agradecido a todo el pueblo uruguayo por su CARIÑO Y APOYO de estos días. Desde ya, MUCHAS GRACIAS", escribió Suárez.

Días difíciles. De tristeza, de amargura y decepción, pero a su vez, con miles de mensajes de apoyo que te hacen más fuerte pensando en el futuro. Siempre estaré agradecido y me sentiré privilegiado de defender la camiseta de mi PAÍS que tantas alegrías me ha dado y a la cual.. — Luis Suarez (@LuisSuarez9) 1 de julio de 2019

Ahora, Luis Suárez se meterá de lleno en sus vacaciones junto a sus seres queridos y luego se presentará a la pretemporada del Barcelona, con el que espera recuperar la sonrisa en la exigente temporada europea que se avecina.