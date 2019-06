Copa América 2019 | 'Bolillo' Gómez es tildado de mentiroso por su mismo jugador

'Bolillo' Gómez fue tildado de mentiroso por su mismo jugador, Renato Ibarra se defendió luego de recibir varias críticas por su salida de la selección ecuatoriana previo a la última fecha del Grupo C de la Copa América 2019.

'Yo venía con una molestia en el tobillo que tuve una fractura, llegué a Miami y todo el tiempo estuve en los entrenamientos con esa molestia. En una práctica dos días antes de enfrentar a Chile, sufrí un golpe en la práctica con Cristian Ramírez, decidí parar dos días y el Profe se adelantó', comentó a El Tiempo.

'Nunca abandone la selección, fue el quien decidió eso, yo tampoco voy a estar donde no me quieran tener. Se acercó a la habitación, estaba con mi hermano (Romario). Entró y me dijo que no me veía bien en los entrenamientos, que estaba amargado. No sé con qué intención dijo esas cosas, fue ahí cuando él decidió darme de baja', agregó el jugador del América mexicano.

Por otro lado, el 'Bolillo' Gómez aseguró tras la eliminación de su equipo en la Copa América 2019 al empatar 1-1 contra Japón que no se considera el problema de la selección ni el único culpable, por lo que rechazó dejar el cargo. 'Yo no considero que sea el problema en la selección, ¿Por qué me tengo que ir si yo no soy el problema y estamos formando un buen grupo? ¿Yo soy el único culpable, si soy el más nuevo? Yo no me considero el único culpable, este problema viene desde la eliminatoria pasada', añadió el preparador colombiano.

