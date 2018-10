Contundente mensaje de Sergio Ramos ante críticas a Real Madrid

El terremoto en el Real Madrid por los malos resultados, que derivó en la tempranera salida del técnico Julen Lopetegui, sigue trayendo cola. Los pasillos del club blanco siguen caldeados, pues las altas esferas están a la espera de nombrar a un nuevo estratega. Mientras eso sucede, el capitán Sergio Ramos, tras unos días en silencio, dejó un mensaje en sus redes sociales hacia la afición madridista.

El duelo por los malos resultados del Real Madrid no solo trastocó al comando técnico saliente, sino a los jugadores referentes del equipo, que al principio tomaron una postura mesurada, sin declarar a la prensa y menos escribir por sus redes sociales. Sin embargo, el primer jugador en hacerlo fue el capitán y estandarte del equipo, Sergio Ramos, quien colgó un mensaje en Twitter por todo lo sucedido en el plano futbolístico y por la salida de Julen Lopetegui.

Somos conscientes y nos sentimos responsables de esta situación.

Pero no es momento de hablar, es momento de actuar. El primer paso empieza hoy.

Were aware and feel responsible for this situation. But this is no time to talk, its time to act. Todays the first step #HalaMadrid pic.twitter.com/SUB59Ot8nT

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 31 de octubre de 2018