Conoce el malestar que viven los jugadores del Real Madrid

En el Real Madrid se viven momentos de tensión y malestar, pues a pesar de que ya inició La Liga, los albos aun no se han logrado adaptar a la salida de Cristiano Ronaldo y mucho menos a la ausencia de su ex técnico, Zinedine Zidane. En la interna del club madrileño sienten la presión de la hinchada y de los dirigentes cuando no se han hecho contrataciones destacadas.

Según el diario español, El Confidencial, los jugadores no se sientes respaldados por su gente, además de la salida de los personajes mencionados. A esto se sumaría le derrota inesperada por 4-2 ante el el Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa y el debut en la Liga ante el Getafe.

¿Y los hinchas?

El poco apoyo de los hinchas del Real Madrid en el debut del equipo merengue fue uno de los factores para que se vivan malos momentos en el vestuario del club. Pues el Santiago Bernabeu lució butacas vacias en el partido ante el Getafe. Aunque el técnico español tiene la dura misión de igualar o superar lo hecho por Zinedine Zidane en los últimos años, ya cuenta con el apoyo de la mayoría de los jugadores.

Pues, nuevamente, según el medio español, los jugadores y comando técnico del Real Madrid se han unido para salir del momento de 'tensión' que se vive en el club.

TAMBIÉN LEE