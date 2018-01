Conoce a los futbolistas brasileños que fracasaron en el Barcelona

No cualquier futbolista llega al Barcelona. Algunos de los mejores jugadores de la historia de Brasil tuvieron un paso por el equipo español, pero no todos los cariocas que se vistieron de azulgrana lograron triunfar en el cuadro culé. Muchos de los que fracaron en Barcelona incluso luego desaparecieron del mapa para no volver a aparecer en ningún club grande de Europa.

Sonny Anderson

El delantero llegó a Barcelona la temporada 1997/1998, luego de anotar 67 goles en cuatro años en Francia con las camisetas del Mónaco y Olympique de Marsella. A pesar que anotó 21 goles en España, su nivel no fue el mismo que mostró en el país galo.

Thiago Motta

Llegó a Barcelona cuando todavía no tenía la mayoría de edad, y debutó en el equipo azulgrana el año 2001. Nunca jugó en Brasil, y en España siempre fue la eterna promesa en el mediocampo. A pesar que ganó muchos títulos, siempre fue un recambio ocasional.

Fabio Rochemback

Antes de Ronaldinho, Rochemback fue el ex Gremio que no destacó en el Barcelona. Mediocampista habilidoso que pudo destacar años después en el Sporting de Lisboa.

Geovanni

Una de las claros ejemplos de que la habilidad y fantasía sin finalización en buen pase o jugada de peligro no sirve en el fútbol de alta competencia. Llegó el 2001 para el 2003 dejar el equipo sin nadie que lo extrañe.

Henrique

Fue una gran apuesta de Barcelona, ya que el defensor no había destacado mucho para algunos en Palmeiras. El 2008 fue traspasado al equipo culé donde no jugó ningún partido. Fue cedido al Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen donde tampoco méritos, para volver a Palmeiras.

Keirrison

El último brasileño que fracasó en Barcelona (2008), que al igual que Henrique, nunca pudo debutar en el primer equipo.

