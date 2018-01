Conoce a los colombianos que triunfaron y fracasaron en España

Barcelona tendrá a su primer jugador colombiano en su historia. El defensa central Yerry Mina llegó al equipo culé procedente del Palmeiras. Antes de él ya hubieron muchos colombianos que se destacaron en todas las posiciones del campo, pero como todo no puede ser felicidad, también hubieron de historias de fracasos.

Radamel Falcao

Hubo una época no tan lejana donde el delantero colombiano anotaba todos los fines de semana para bien del Atlético de Madrid y sus hinchas. Luego llegaría a Portugal y Francia, pero su paso por España anotando 70 goles en 91 partidos será imborrable. Ganó la Copa del Rey, La Europa League y la Supercopa de Europa.

Luis Amaranto Perea

Este no anotaba goles, los evitaba y se sumaba al ataque para generarlos. El ex Boca Juniors estuvo 8 años en un fútbol competitivo que no hace caridad con nadie para retener a sus jugadores. Ganó los mismos campeonatos que Falcao y algunos más. Es el colombiano más exitoso en cuanto a títulos en España.

Carlos Bacca

Es el otro colombiano que ganó la Europa League, pero con camiseta del Sevilla. Marcó 21 goles en 51 encuentros.

Víctor Aristizábal

Llegó al Valencia procedente de Atlético Nacional. Fue presentado como figura, pero no llegó a destacar y desde los primeros partidos se fue haciendo de un espacio en los suplentes. Dejó España por la Premier League donde también le iría mal para finalmente volver a Sudamérica.

Adolfo Valencia

Lo opuesto a Radamel Falcao en el Atlético de Madrid. Anotó seis goles en 24 partidos, además de tener escándalos por sus constantes ausencias en entrenamientos. No se adecuó nunca al ritmo europeo.

Edwin Congo

Si no lo recuerdas en Europa no hay problema, no te perdiste de nada. El delantero le anotó un golazo a River Plate a base de pura potencia con camiseta de Once Caldas, y en el Real Madrid lo quisieron de inmediato, donde solo jugó partidos amistosos y uno que otro encuentro en la Copa del Rey para luego ser cedido a otros equipos.

