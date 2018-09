​Conoce la relación completa de ganadores en la gala FIFA The Best 2018

La barra de la selección peruana no fue la única condecorada en la ceremonia de premios FIFA 'The Best' 2018. Muchos otros cracks estuvieron presentes en las instalaciones del Royal Festival Hall de Londres. Conoce la relación completa de galardonados en la gala esperada por todos los amantes del 'deporte rey'.

Lista completa de 'The Best' 2018

'The Best' a mejor jugador de la FIFA: Luka Modric (CRO/Real Madrid)

'The Best' a mejor jugadora de la FIFA: Marta (BRA/Orlando Pride)

'The Best' a mejor entrenador de la FIFA en el fútbol masculino: Didier Deschamps (FRA/Selección de Francia).

'The Best' a mejor entrenador/a de la FIFA en el fútbol femenino: Reynald Pedros (FRA/Olympique de Lyon).

'The Best' a mejor guardameta de la FIFA: Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid).

Premio Puskas de la FIFA a mejor gol del año: Mohamed Salah (EGY/Liverpool)

Premio 'Juego Limpio' ('Fair Play') de la FIFA: Lennart Thy (HOL/VVV Venlo) .

Premio a la afición de la FIFA: Perú.

Once Mundial de la FIFA FIFPro:

Guardameta: David de Gea (ESP/Manchester United).

Defensas: Dani Alves (BRA/PSG), Raphael Varane (FRA/Real Madrid), Sergio Ramos (ESP/Real Madrid), Marcelo (BRA/Real Madrid).

Centrocampistas: Luka Modric (CRO/Real Madrid), N'Golo Kanté (FRA/Chelsea), Eden Hazard (CRO/Chelsea).

Delanteros: Lionel Messi (ARG/Barcelona), Kylian Mbappé (FRA, PSG) Cristiano Ronaldo (POR/Juventus).