Conoce la lesión de Diego Maradona que no lo deja caminar con normalidad

Cada día empeora. El ex campeón del mundo con la selección argentina, Diego Maradona, ha sido diagnosticado con artrosis y a pesar de llevar un tratamiento, el astro del fútbol sufre cada día más. Pues, dicha enfermedad está que lo limita a poder caminar con normalidad y sobre todo a sufrir de intensos dolores cada vez que busca hacer algo por su propia cuenta.

En el último entrenamiento del Dorados de Sinaloa en México, el técnico argentina no podía forzar la rodilla y se le vio en un lado del campo de juego tratando de mover su rodilla. El entorno del delantero está preocupado por su actualidad debido a que la artrosis ha avanzado considerablemente.

En una de sus últimas conferencias, Maradona dijo que él deseaba trabajar hasta que sus rodillas le den: "El día que no me den más, me voy", añadió el astro brasileño. Sin embargo, su apoderado, Matías Morla, se mostró algo disconforme con el descuido del propio jugador, pues confiesa que no se mide en sus actividades y cuando entra al campo de juego, piensa que es un joven de 20 años.

Cabe recordar que en el último mundial de Rusia 2018, Diego Maradona sufrió una descompensación luego del partido con la selección de Nigeria en el palco donde se encontraba. Muchos hinchas del fútbol lo relacionaron a su oscuro pasado con las drogas, sin embargo, se reveló que fue por la fuerte presión arterial que sufrió en ese momento.

