Conoce la historia detrás del famoso 'Dele Alli Challenge'

Muchos jugadores e hinchas han sido virales en las redes sociales por realizar o intentar hacer el famoso 'Dele Alli Challenge', sin embargo muchos no sabían porque se hizo tan famoso o porque el jugador inglés decidió celebrar de dicha manera, existiendo miles de formas más.

Pues la famosa celebración del jugador del Tottenham ha sido de pura solidaridad con el pueblo nigeriano y el ex futbolista, Felix Orode, se lo ha agradecido y al mismo tiempo ha explicado el significado de la celebración. "Se dice que la famosa celebración del jugador Dele Alli, muy popular por ser un "challenge", tiene un significado bastante grande e importante. El jugador nacionalizado inglés tiene ascendencia nigeriana y a diario se solidariza con mi país donde las cosas no van muy bien", escribió Orode en la primera parte de su publicación.

Asimismo, agregó una imagen donde sigue explicando la historia detrás de este famoso reto en las redes sociales. "Nigeria está regida por un orden militar donde se cometen hechos atroces sin amparo de leyes. Algo muy común dentro de los castigos de los militares hacia los civiles es la tortura, entre las más populares se encuentra la extirpación de ojos. Esto lo aplican a los hombres, niños y mujeres que 'se meten donde no les incumbe", se leía en la imagen publicada.

Además, Orode explicó que los civiles que son arrestados por los militares y logran salir con sus ojos intactos, hacen este símbolo para mostrar que sobrevivieron. "Por lo tanto, Dele Alli quiso mostrar apoyo a su gente con este símbolo. De ahora en más me parece importante que sepan el significado de este "challenge" y que no nos olvidemos de las cosas que pasan en el resto del mundo", finalizó el ex jugador nigeriano.

TAMBIÉN LEE