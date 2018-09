El peruano que le dijo no a Real Madrid y se 'fumaba' los dólares

La historia del fútbol peruano está lleno de talento innato y Valeriano López fue una clara muestra de ello. El exfutbolista peruano fue uno de los máximos exponentes de nuestro balompié en la primera mitad del siglo XX y uno de los pocos que se dio el lujo de decirle no al Real Madrid.

Sí, Valeriano López tiene una historia con el Real Madrid cuando era futbolista y la rompía en el Deportivo Cali de Colombia. El peruano era considerado como una de las estrellas del equipo y gracias a sus goles llamó la atención del cuadro blanco.

Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid, viajó personalmente hasta Colombia para ver a Valeriano López y llevarlo a España para jugar por su equipo. Sin embargo, la respuesta del peruano fue sorprendente: "No deseo ir porque estaría muy lejos de mi familia".

Pero Santiago Bernabéu no quería regresar con las manos vacías a España y optó por su plan b: contratar a Alfredo Di Stéfano, quien posteriormente se convertiría en la leyenda del Real Madrid y el gran gestor de las primeras cinco Champions League del elenco madridista.

"Fui a buscar a Valeriano López, porque jamás había visto un cabeceador tan extraordinario, pero luego volví por Alfredo. Y no me quejo porque me dio cinco Copas de Europa", contó Bernabéu en una entrevista para medios españoles.

Armaba cigarros con dólares

Esa no fue la única anécdota de Valeriano López. El también ídolo de Sport Boys tenía un hábito que aprendió durante su estadía en Colombia: armaba cigarros con los dólares que ganaba o que recibía de los hinchas por sus goles.

Esta acción le pasó factura tiempo después, cuando se retiró del fútbol y sufrió duras carencias económicas. Valeriano López fue parte del 'Rodillo Negro', le sobraba talento; pero su destino fue diferente al que pudo haber tenido.