César Ramos, diseñador peruano que vive desde hace muchos años en Argentina, es el encargado de vestir al conductor de Fox Sports, Martín Liberman en cada uno de sus programa. Los sacos son la marca del peruano que Martín viste con orgullo, además de agradecer el trabajo de César en sus cuenta de Instagram.

César Ramos contó cómo se dio el acercamiento con Martín Liberman: “Hace mucho me decía que quería trabajar conmigo y yo le decía que no. El año pasado conversamos y estoy feliz de trabajar con él. Me conoció porque trabajé con varios artistas de Argentina y le gusto mi onda. Me dijo: ‘Vísteme como a ti te parece. Si decides algo, eso va’”.

César Ramos

La web Argentina TN también destacó el estilo del peruano: “En sus redes sociales Liberman agradece los modelos al diseñador peruano Cesar Ramos, autor de sus ya famosos sacos, quien trabaja con la supervisión de su estilista de Fox Sports. ‘Tus sacos dan que hablar', le dice Liberman a Ramos”.