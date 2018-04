Conoce a las 16 leyendas del Barcelona que vendrán a Perú

Uno de los partidos más esperados por los hinchas para el mes de abril es el de las leyendas del Barcelona ante las leyendas de la selección peruana que chocarán el miércoles 18 de abril en el Estadio Monumental.

Este partido único y sin precedentes tendrá consigo a 16 leyendas del Barcelona, entre las que destacan Juan Román Riquelme quien también es leyenda en Boca Juniors, Juan Pablo Sorín ex jugador de la selección de Argentina, Patrick Kluivert mítico jugador de Holanda y ex campeón de Champions League con los culés y, no podía faltar, Rivaldo quien ganó el Balón de Oro siendo jugador de Barcelona.

Además, estarán presentes: Edgar Davids, Andoni Goicoetxea, Javier Saviola, Giovanni Silva, Simao Sabrosa, Roberto Bonano, Juliano Beletti, Eric Abidal, Edmilson, Francesc Aranau, y Frederic Dehú.

Del lado de la selección peruana, resaltan las figuras de Flavio Maestri y Roberto 'El Chorri' Palacios, quienes estuvieron a un paso de la clasificación para Francia 98.

