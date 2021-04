La Copa América programada para este año no corre peligro de perder a uno de sus anfitriones, señaló este viernes el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, al ser consultado sobre la posible renuncia de Argentina a la organización del certamen junto a Colombia.

“En ningún momento el presidente de Argentina puso en duda la Copa América”, aclaró el titular de la casa madre del fútbol sudamericano en diálogo con Caracol Radio, luego de unas declaraciones de Alberto Fernández sobre la competición.

Se descontextualizó lo que señaló el mandatario, indicó Domínguez. “En ninguna forma se entendió que puso en riesgo la participación de Argentina como sede de Copa América”, agregó.

“No hay nada oficial tampoco. Por el contrario, es una reafirmación, se trabaja con los protocolos, con hoteles, con migración. La Copa se va a llevar adelante respetando las políticas de salud que implementen los gobiernos”, afirmó en ese sentido el mandamás de la Conmebol.

“Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, lo que quiero es que seamos muy sensatos y cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas y para ver cómo podemos dominar este tipo de problemas”, había dicho el gobernante argentino.

Domínguez también dejó claro que anhela ver aficionados en los estadios que alberguen la Copa América Argentina-Colombia, a disputarse entre junio y julio. “Sería lindo si hubiera público, al menos en un número menor, pero si no es así, vamos con la Copa. La idea es hacerla, que se puedan jugar los partidos”, declaró.

La vacunación de los seleccionados servirá como solución para no tener problemas de cesión con clubes europeos, comentó. “En Europa se ha hablado que no prestarían a los jugadores sudamericanos, pero trabajamos para eso. Nuestro plan es que a través de las asociaciones podamos alcanzar a los jugadores para que tengan la opción de vacunarse. Una vez convocados Europa no puede objetar la venida de sus jugadores”, informó el directivo.