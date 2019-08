Conmebol admite error del VAR sobre el penal de Otamendi en el Brasil-Argentina de la Copa América

Tuvo que pasar más de un mes desde aquel polémico enfrentamiento entre la selección de Brasil y la selección argentina por la semifinal de la Copa América 2019, para que la Conmebol se pronuncie respecto a la gran polémica en torno a Nicolás Otamendi, pues el VAR decidió no revisar un claro penal sobre el argentino tras un codazo de Arthur.

"Hay 90% de aciertos en el VAR. El VAR es un asistente del árbitro, quien decide es el árbitro. El VAR busca evidencias en la jugadas para invitar a revisar", explicó Wilson Seneme, encargado del arbitraje en Conmebol. "El desarrollo del VAR no es una herramienta sólo de Conmebol, el mundo aplica el VAR. El VAR vino para quedarse y hay que desarrollar esta herramienta. No podemos quedarnos parados esperando que en dos o tres años no va a haber VAR. Vamos a inaugurar un centro de entrenamiento del VAR, con 5 cabinas para practicar",añadió.

Sobre el penal a Otamendi

Además, admitió que se debió revisar la jugada de Otamendi: "En la jugada de Nicolás Otamendi -el golpe que le aplicó Arthur en uan pelota parada- vimos evidencia para revisar. Dimos una devolución general a los árbitros y dijimos que había potencial de revisión. Dar al árbitro una segunda posibilidad es cumplir con el protocolo. Es mejor invitar a un árbitro a la revisión que no revisar", explicó el brasileño de 48 años.

No queda duda alguna que en Conmebol aún hay bastante por corregir, especialmente teniendo en cuenta la efectividad con la que se ha aplicado en UEFA.

