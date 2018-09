¿Con qué parte de su cuerpo anotó Romelu Lukaku el 1-0 ante Watford?

El encuentro entre Manchester United vs. Wtaford se tornaba con algunas situaciones de peligro, pero ninguna tan importante como fue la del tanto que marcó el delantero belga, Romelu Lukaku.

Tras un centro desde la izquierda el goleador del conjunto de los 'Diablos Rojos' se anticipó a su marcador y anotó casi con la parte del abdomen, generando la pregunta de muchos, quienes no se habían percatado cómo fue que logró meter el balón.

What part of his body did Lukaku use to score, seems to be the one people were singing about awhile back pic.twitter.com/mCVQ3cw7tI

— Pogbaholic (@SallyTheManc) 15 de septiembre de 2018