Colombia visitará este jueves a Brasil con el objetivo de sacar un buen resultado que le permita dar un paso gigante al Mundial Qatar 2022. Este partido también significará el reencuentro entre Reinaldo Rueda y su expupilo, Lucas Paquetá. En la previa del partido, el jugador recordó cuando estuvo bajo las órdenes del actual director técnico del ‘Tricolor’.

Cuando era entrenador del Flamengo, Rueda dirigió al futbolista brasileño en 2017. El mediocampista había debutado en el ‘Mengao’ un año antes de la mano de Muricy Ramalho, pero no gozaba de continuidad. Su situación cambió cuando llegó el estratega colombiano.

“Fue un técnico que cambió mi vida porque subí como profesional y no tuve tantas oportunidades, pero él confió en mí, me puso a jugar, me respaldó en Flamengo cuando era una época difícil con jugadores jóvenes para que jugaran y aparecieran. Quedé muy feliz por la oportunidad y muy agradecido con él”, mencionó en conferencia de prensa.

Por otra parte, con respecto al encuentro ante Colombia, el centrocampista del Olympique de Lyon mencionó que será muy complicado, puesto que los rivales son jugadores con mucha potencia física.

“En relación al partido, Colombia es un adversario muy difícil. Fueron partidos complicados y duros ante un equipo fuerte, que juega mucho al contacto y cada partido es muy disputado. La gente sabe que no será diferente en este y tenemos que prepararnos para un juego bien difícil y hacer lo mejor para conquistar nuestro objetivo que son los tres puntos”, añadió.

Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022

Colombia se ubica en el puesto 4 con 16 unidades, igual puntaje con Uruguay, pero con mejor diferencia de goles. La selección de Rueda buscará volver a la senda del triunfo tras tres empates consecutivos. Luego de visitar a Brasil, recibirán a Paraguay el martes 16 de noviembre.