Colo Colo vs Unión Española EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE se enfrentan por la jornada 15 del torneo chileno en el estadio Santa Laura. El partido se jugará este sábado 14 de agosto. Sigue el minuto a minuto del encuentro.

El último partido que jugó Colo Colo fue ante Curicó Unido por la fecha 15 del torneo chileno. Los ‘caciques’ ganaron 2-0 con goles Iván Morales y Leonardo Gil.

📆 Tenemos programación para el próximo partido: el sábado visitaremos a @UEoficial en el Estadio Santa Laura 🏳️🏴#VamosColoColo 🤟🏼 pic.twitter.com/b2k0iMDsRn — Colo-Colo (@ColoColo) August 9, 2021

A qué hora juega Colo Colo vs Unión Española

El partido por la fecha 15 del campeonato chileno entre Colo Colo vs Unión Española, está programado para las 15:30 de la tarde (hora peruana).

Dónde ver Colo Colo vs Unión Española

El encuentro entre Colo Colo vs Unión Española será transmitido por la señal de Estadio TNT Sports y TNT Sports GO. También puedes verlo en el servicio streaming de tu cableoperador en caso de que tengas contratado TNT Sports: DirecTV GO y Movistar Play.

