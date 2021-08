Colo Colo vs. Unión Española EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE se enfrentan por las semifinales de la Copa de Chile en el estadio Monumental de Chile. El partido se jugará este miércoles 18 de agosto. Sigue el minuto a minuto del encuentro.

El ‘Cacique’ y los ‘Hispanos’ volverán a cruzarse después de chocar el pasado fin de semana en la jornada 16 del Campeonato Nacional. En el duelo mencionado, desarrollado en la cancha del Santa Laura, el conjunto visitante se impuso por 1-0 con tanto de Maximiliano Falcón.

¡Buenos días, Albos! Comenzamos una semana con desafíos importantes.



📍 Colo-Colo vs Unión Española

🏆 Semifinal Ida Copa Chile 2021

📆 Miércoles 18/08/2021

⏲ 17:00 hrs

🏟 Estadio Monumental

🎟: https://t.co/ZH0ZxeouNd#VamosColoColo 🤟🏼 pic.twitter.com/az1NjWTdYD — Colo-Colo (@ColoColo) August 16, 2021

A qué hora juega Colo Colo vs Unión Española

El partido por las semifinales de la Copa de Chile entre Colo Colo vs Unión Española, está programado para las 16:00 de la tarde (hora peruana).

Dónde ver Colo Colo vs Unión Española

El encuentro entre Colo Colo vs Unión Española será transmitido por la señal de Estadio TNT Sports y TNT Sports GO. También puedes verlo en el servicio streaming de tu cableoperador en caso de que tengas contratado TNT Sports: DirecTV GO y Movistar Play.

VIDEO RECOMENDADO

El técnico de la selección peruana Ricardo Gareca brindó un entrevista a un medio internacional y se refirió a las posibilidades del para clasificar a Qatar 2022. "Estamos para pelear el cupo de repechaje", aseguró. (Fuente: TV Perú)

LO MÁS LEÍDO