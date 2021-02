En la antesala del Colo Colo vs. U. de Concepción, diversas figuras relacionadas al cuadro albo expresaron el apoyo total al conjunto comandado por el entrenador Gustavo Quinteros. Uno de los recientes y, quizás más importantes de los últimos tiempos, fue Arturo Vidal, actualmente en el Inter de Milán.

El ‘Rey’ vistió la camiseta del ‘Cacique’ entre 2005 y 2007. Entonces, el jugador de la selección conoce de la grandeza del club en el balompié local. Por ello, el ganador de tres trofeos con el conjunto colocolino fue tajante al manifestar lo que puede pasar en casa pierda la categoría con miras a la siguiente temporada.

“Se acaba el fútbol chileno si Colo Colo no está en primera. Se queda y no hay más. A Colo Colo no se le critica, se le apoya hasta el final. Y el que piensa que va a descender no sabe de historia”, comentó Vidal en una conversación con su amigo Humberto Álvarez en una transmisión en vivo mediante Instagram.

“Vamos con todo nomás, mañana celebramos. ¡Vamos Colo Colo, carajo!”, arengó el ‘King’ en el contacto con su amigo. Asimismo, el mediocampista de los interistas compartió a través de sus historias el banderazo masivo organizado por los fanáticos para respaldar a los jugadores. “Esto es Colo Colo”, escribió el medio de ‘La Roja’.

Colo Colo se juega la vida

Colo Colo, el equipo más popular de Chile y el único de su país que logró un título de Copa Libertadores, puede descender de categoría el miércoles por primera vez en sus 96 años de historia, en medio de una crisis dirigencial y futbolística.

El elenco albo enfrenta esta compleja situación tras acabar el torneo local en la antepenúltima posición, tras sumar con 33 derrotas y 12 victorias, una de las peores campañas de su historia. Así, los de Gustavo Quinteros encararán el choque ante Universidad de Concepción.