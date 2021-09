Colo Colo vs. Everton EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la final única de la Copa Chile este sábado 4 de septiembre desde la 3:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Fiscal de Talca. Sigue todas las incidencias del partido a través de la web de El Bocón.

El cuadro albo saltará al campo con la misión de repetir el título conseguido en el 2019 (en el 2020 no se disputó el certamen). De su lado, el conjunto de Viña del Mar volverá a una definición esta magnitud por primera vez desde 2016.

Precisamente, en esta temporada el Everton perdió 4-0 contra el ‘Cacique’ en el estadio Nacional de Santiago. El cuadro colocolino es el máximo triunfador con un total de 12 títulos. Mientras que el adversario alcanzó la gloria en 1984 cuando derrotó a la Universidad Católica.

Con estos antecedentes, el elenco dirigido por Gustavo Quintero buscará aumentar la distancia en la Copa de Chile. A su vez, el combinado comandado por Roberto Sensini tiene el sueño de conseguir por segunda ocasión este premio para sus vitrinas.

¿Cómo ver Colo Colo vs. Everton por la Copa Chile?

TNT Sports es la señal habilitada para ver el partido de la Copa Chile que presentará a Colo Colo con la vuelta de Miiko Albornoz a la convocatoria, aunque el marcador debe esperar una oportunidad desde la banca de los suplentes.

Quinteros sí meterá mano en la oncena y alista hasta cuatro modificaciones: el lateral derecho Óscar Opazo por Bruno Gutiérrez, el central Emiliano Amor por Daniel Gutiérrez. Finalmente, los medios Vicente Pizarro y Leonardo Gil por Bryan Soto y César Fuentes, respectivamente.

Por su lado, Everton buscará dar el gran golpe en la definición copera. El equipo entrenado por el argentino Roberto Sensini llegó a esta instancia después de vencer en las semifinales a Coquimbo con un global de 2-1.

“No sé lo que va a pasar con Colo Colo, por ahí jugamos muy bien y no ganamos, o no jugamos muy bien y ganamos. Pero lo que no nos va a faltar serán las ganas de ir a buscar algo importante”, comentó el técnico en la víspera.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Everton por la Copa Chile?

Perú – 3:30 p.m.

Colombia – 3:30 p.m.

Ecuador – 3:30 p.m.

México – 3:30 p.m.

Chile – 4:30 p.m.

Paraguay – 4:30 p.m.

Venezuela – 4:30 p.m.

Bolivia – 4:30 p.m.

Argentina – 5:30 p.m.

Uruguay – 5:30 p.m.

Brasil – 5:30 p.m.

España – 10:30 p.m.

Colo Colo vs. Everton: alineaciones

Colo Colo: Brayan Cortés; Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; Pizarro, Gil, Jara, Joan Cruz; Pablo Solari y Javier Parraguez.

Everton: Franco Torgnascioli; Denil Maldonado, Julio Barroso, Diego Oyarún; Cristopher Medina, Benjamín Berríos, Rodrigo Echeverría, Dilan Zúñiga; Matías Leiva; Juan Cuevas y Chistian Bravo.

¿Dónde jugarán Colo Colo vs. Everton por la Copa Chile?