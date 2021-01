Colo Colo vs. Antofagasta EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | Se enfrentan este domingo 3 de enero por la fecha 27 del Campeonato Nacional de Chile. El partido se jugará a las 8:30 a.m. (hora Perú) y a las 10:30 a.m. (hora Chile). La transmisión estará a cargo de CDF.

Colo Colo tendrá ante Antofagasta su primera presentación del año en la liga chilena, luego de un pésimo 2020, en el que tuvo una de las peores temporadas de su historia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Antofagasta: Cómo y dónde ver el partido

El encuentro se podrá ver EN VIVO por la señal de CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.

Colo Colo vs. Antofagasta: horarios del partido

México - 7:30 a.m.

Perú - 8:30 a.m.

Ecuador - 8:30 a.m.

Colombia - 8:30 a.m.

Bolivia - 9:30 a.m.

Venezuela - 9:30 a.m.

Chile - 10:30 a.m.

Paraguay - 10:30 a.m.

Argentina - 10:30 a.m.

Uruguay - 10:30 a.m.

Brasil - 10:30 a.m.

España - 2:30 p.m.

Colo Colo es colista, con 22 puntos, 4 menos que Coquimbo Unido, uno de los rivales directos del ‘Cacique’. Eso sí, el elenco albo tiene un compromiso menos que el ‘Pirata’.

El equipo en el que milita el uruguayo nacionalizado peruano, Gabriel Costa, tiene dos partidos invicto, y querrá mantener esa condición, si es que no quiere complicar más sus chances de quedarse en la Primera División.

Colo Colo cerró el 2020, con un empate sin goles ante la Universidad Católica, y ante Deportivo Antofagasta, buscará darse una alegría, como en la primera rueda, cuando se impuso 1-0.

“El objetivo principal es salir del fondo de la tabla, ya que han pasado muchos problemas donde no hemos podido utilizar a la mayoría del plantel y hoy vamos partido a partido donde el objetivo principal es salir de la posición en la que estamos”, aseguró en la rueda de prensa previa, Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo.

Del delicado presente también se manifestó Juan Manuel Insaurralde, jugador de Colo Colo. “Estamos en una situación compleja y nadie se salva (de los comentarios), pero somos un equipo. Si no juego, apoyaré del lado que me toque para que el equipo siga en alza y con confianza para salir de esto”, afirmó.

Deportivo Antofagasta, que tiene a Héctor Tapia en el banquillo, ha llegado a puestos de clasificación a torneos internacionales. Los ‘Pumas’ se sitúan en la cuarta posición, con 40 unidades, producto de diez triunfos, diez empates y seis derrotas.