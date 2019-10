Colo Colo - U de Chile EN VIVO | El mundialista de Chile que se arrepiente de haber dejado la 'U' [VIDEO]

A solo minutos del clásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile en el Monumental, que arranca este sábado desde las 13:00 horas (horario peruano), el exjugador azul, Mauricio Pinilla, quien fue mundialista con la selección de Chile en Brasil 2014, se arrepiente de haber dejado el club universitario.

“Me arrepiento profundamente de haberme ido de la U. Debiera haberme quedado y haber arreglado el tema por el cual yo estaba tan molesto con otras personas de mayor rango. No con las que yo estaba discutiendo y peleando”, afirmó Mauricio Pinilla en entrevista con El Mercurio.

Además, reveló cómo se dio la salida del club: “Cuando llegó la propuesta (de Colón), los dirigentes que me tienen tanto cariño nunca se acercaron, nadie me habló, nadie me llamó, nadie dijo nada; llegaron y aceptaron la oferta que había llegado de afuera”, añadió el delantero.

“Estaba tan incómodo con lo que estaba pasando en la U, que busqué una salida para evitar problemas, pero obviamente después me arrepentí. Estoy muy arrepentido de no haber solucionado el problema”, agregó sobre aquella situación.

Finalmente, el delantero expresó que el próximo año es muy probable que se retire, por lo que descarta un regreso a la Universidad de Chile.

