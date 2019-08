Colo Colo | Jorge Valdivia insulta al árbitro y se disculpa con Mario Salas, los hinchas y el juez | VIDEO

Una de las grandes polémicas el último fin de semana en el fútbol de Chile fue protagonizada por Jorge 'Mago' Valdivia, quien tuvo un fuerte incidente con el árbitro Ángelo Hermosilla, a quien le dijo de todo tras su expulsión en el duelo entre Colo Colo frente a O'Higgins, que culminó con derrota para los dirigidos por el ex Sporting Cristal, Mario Salas.

Las disculpas del 'Mago'

"Primero ofrecerle disculpas a mis compañeros, a Mario Salas, a la institución por mi actitud post expulsión y, obvio, al arbitro Hermosilla por los insultos que aparecen en el informe que dio", expresó Jorge Valdivia en declaraciones para los medios.

"Llevo muchos años jugando y nunca tuve esa reacción. Estuve tiempo fuera por estar lesionado y ahora está la posibilidad de quedar nuevamente ausente", añadió el 'Mago', lamentando el momento que vive tras la expulsión.

Además, el jugador de Colo Colo admitió que "fue una actitud lamentable, imagínate para mí y familia. No soy así. No tengo buena relación con los árbitros y también tengo buena con otros. Independiente de lo que pueda decir, hay algo que tengo claro y soy consciente de lo mal que estuve después de la expulsión".

El informe del árbitro

"Sr. Jorge Valdivia Toro, por emplear lenguaje ofensivos e insultantes hacia mi persona (min.89), mientras el balón se encontraba en juego, el Sr. Valdivia me insulta diciendo 'Cobra una concha de tu madre'. Ante esto exhibo la tarjeta roja al jugador, momento en el cual me grita al oído 'Hijo de puta' y prosige de manera desafiante con insultos diciendo ' Hijo de las mil putas, vos no vas a ser FIFA nunca, eres una mierda, me cagaste", informó el juez.

