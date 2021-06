La Superliga Europea fue la primera muestra de rebeldía de los clubes del Viejo Continente. La idea no se concretó y una nueva muestra de disconformidad nace, ahora en Sudamérica.

La noticia causó sorpresa. Son 19 equipos de la Serie A (Brasileirao) quienes a través de sus presidentes ya firmaron un documento anunciando la creación de una Liga sin intervención de la CBF, indica el portal brasileño Globoesporte.

La Serie A se fundó en 1959 y tiene a Palmeiras como máximo ganador con 10 títulos.

Son 20 los equipos participantes del Brasileirao y el motivo por el cual no se encuentra la firma del representante del Sport Recife es porque el club no cuenta con presidente, debido a la reciente renuncia de Milton Bivar. Todavía no hay fecha para conocer a su reemplazante.

En la carta indican que la razón por la que buscan la creación de una nueva liga es debido a “varios hechos que se han ido sumando a lo largo de los años y que revelan un distanciamiento total y absoluto”, además de tener mayor decisión en cuestiones financieras.

Están a la espera

La carta ya fue entregada y recibida por Antonio Carlos Nunes, presidente interino de la CBF. Según los reglamentos de la CBF, sí se contempla la creación de una nueva Liga, pero antes debe pasar por la aprobación de una asamblea que incluye la participación de las federaciones estaduales.

El pedido llega en un contexto de malestar por la realización de la Copa América, que tenía como sede Colombia y Argentina, pero que finalmente se vuelve a jugar en Brasil.