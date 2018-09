Club italiano es acusado por emplear a unas jóvenes como recogebolas

Desde que en el fútbol profesional se implantó la decisión de que los partidos tengan recogebolas -personas encargadas de pasar los balones-, el predominio masculino se hizo presente en dicho oficio. Sin embargo, en la tercera división del fútbol italiano, el club Vicenza Virtus decidió poner en uno de sus encuentros a mujeres de 16 años. Hasta allí no hay ningún problema, pero la polémica se ensalzó por la vestimenta que llevaban.

No es novedad que las mujeres se van abriendo pasos en facetas que antes era exclusivamente de los hombres. No obstante, la discusión tomó vuelo por las vestimenta ajustada (polos pegados y short diminuto) que usaron las menores en uno de los encuentros de la Seria C italiana. Sus trajes, además, llevaban el logo de la empresa del presidente del club, Renzo Rosso.

Ante a esta situación, la Asociación Nacional de Atletas en Italia (Assist), hizo un llamado a la Federación Italiana de fútbol y al club y los instó en terminar con esta "indecente iniciativa". El repudio contra Vicenza Virtus también se manifestó en redes sociales, donde no le perdonaron que haya mandado a unas jugadores de voley menores de edad a que sean blanco de improperios por parte de los aficionados.

La Asociación de atletas envió comunicado

