Club chileno dispuesto a cumplir sueño de Usain Bolt

Usai Bolt no claudicará con el sueño de ser futbolista profesional y llegar a ser figura en su equipo. Al atleta jamaiquino ya no lo quieren en Australia, pues no continuará en el Central Coast Mariners, un equipo australiano que jugaba la liga de ascenso en su país.

Sin embargo, tan pronto se conoció la noticia un equipo chileno manifestó su intención de cumplir el sueño del jamaiquino: ser futbolista profesional. Se trata de Unión San Felipe.

"Nuestro club está en condiciones de cumplir el sueño de Usain Bolt. Estamos buscando un contacto que nos permita establecer una relación con su representante para hablar sobre el tema en el caso que usted pueda estar interesado", indicó un comunicado en la cuenta oficial de club en Twitter

El cuadro chileno participa en la Segunda División de Chile, también conocida como Primera B, y ha manifestado sus intenciones de contratarlo, todo depende de lo que pueda demostrar el campeón olímpico jamaiquino.

