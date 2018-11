Claudio Ranieri vuelve a la Premier League con una complicada misión

Pega la vuelta a la Premier League. Claudio Ranieri, quien salió campeón con Leicester en el 2016, en una campaña que quedará grabada en las páginas históricas del fútbol, vivirá una nueva etapa en el torneo inglés, pero completamente diferente a la que vivió con los 'Foxes'.

El hombre gestor del milagro del Leicester City ha sido presentado como nuevo entrenador del Fulham, equipo que se encuentra ubicado en la última posición de la Premier League con solo 5 puntos y 31 goles en contra. Ranieri tendrá la importante misión de salvar del descenso al equipo.

