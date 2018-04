Christophe Dugarry sobre Neymar: "Él escupe al PSG, no lo soporto"

Christophe Dugarry no aguantó más. El excampeón mundial con la selección de Francia en 1998 no se guardó nada a la hora de calificar la actitud de Neymar, quien a la hora que el PSG enfrentaba al Mónaco (duelo del que finalmente salió airoso y se proclamó campeón de la Ligue 1) él estaba más preocupado en una partida de póker que jugaba con sus amigos en Brasil, donde se recupera de una lesión de tobillo.

Sin pelos en la lengua, el exdelantero del Olympique Marsella y el FC Barcelona dijo que Neymar no tiene actitudes de líder. "¿Cómo puede Neymar no estar allí para el partido por el título de liga? ¿Cómo podemos darle la etiqueta de líder cuando no viene a compartir eso? ¿Cómo puede el PSG aceptar algo así? ¿Cómo puede mirar a sus compañeros de equipo?", se preguntó.

Y, molesto, agregó: "Él escupe en el club, es una barbaridad. Si estuviera jugando en el Barça hubiera regresado sin ningún problema. Si fuera del PSG estaría muy enfadado. No soporto a estos jugadores que solo se miran el ombligo. Es un colectivo el que gana partidos, nunca son individualidades, y creemos que el PSG puede ganar la Liga de Campeones con actitudes como esa ...", remató.

La polémica foto que Neymar colgó en sus redes sociales.