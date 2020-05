Italia es uno de los países más afectados en el mundo por la pandemia del Coronavirus y hay un jugador en especial que no la pasa nada bien. Hablamos del danés Christian Eriksen, quien reveló que vive aislado en el centro del club con un chef, cinco miembros del personal y debe entrenar en el sótano del parking.

Dificultades para entrenar

En diálogo con el diario británico The Sun, Eriksen indicó que en algún momento pensó en pedirles alojamiento a Romelu Lukaku o Ashley Young: “Pensé en hablar con ellos pero tenían familias a las que cuidar y dormir 14 días en el sofá de alguien es demasiado”, afirmó el danés.

"Terminé quedándome en el centro del club con un chef y cinco miembros del personal que optaron por ponerse en cuarentena para proteger a sus familias” y además señaló que ha “estado corriendo por el sótano del parking y calculé que podía correr 35 metros, luego tenía que girar y correr 35 metros hacia atrás”. Las condiciones de su confinamiento no son las ideales.

Tuvo problemas con la policía

Eso no es todo, pues incluso ha sido detenido por la policía: : “La policía me detuvo y con mi italiano bastante malo tuve que explicar lo que estaba haciendo, a dónde iba y por qué estaba fuera de casa. Nunca he tenido tanto tiempo libre y ni siquiera puedes ir de compras. No podemos quejarnos, ya que es mucho más difícil para muchos otros, pero es muy diferente a la vida a la que estamos acostumbrados”, añadió.

Eriksen reveló que desde hace siete semanas no ha tocado el balón y que ha sido el periodo más largo que ha pasado sin fútbol en su vida. ¿Le afectará en su regreso?

