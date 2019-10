Real Madrid | Christian Eriksen es prioridad en la lista del club español para 2020

Real Madrid no tuvo uno de los mejore inicios esta temporada. El cuadro blanco dejó serias dudas desde los resultados y el juego. El medio campo no llegó a conectar por completo con el ataque y los fichajes no respondían como esperaban. Zinedine Zidane tiene claro que en el centro está el problema.

La esperanza del francés era contar con Paul Pogba este mercado de fichajes; sin embargo, Florentino Pérez le dijo 'no' a la posibilidad debido a que Manchester United tenía una cifra muy elevada. Ya piensa en quién podría ser el nuevo 'conector'.

'The Sun' reveló que el agente de Christian Eriksen tiene previsto verse con los dirigentes del Real Madrid para sentar las bases de la negociación con Totenham Hotspur pensando en el próximo mercado de fichajes que abre en enero 2020.

El cuadro blanco espera aprovechar la oportunidad y no dejar que el jugador escape. Acaba contrato el próximo 30 de junio y el presidente de los Spurs, Daniel Ley, que comenzó pidiendo más de 100 millones de euros por su traspaso, tendrá que bajar sus pretensiones si quiere que su club reciba algo.

Donny van de Beek era otro de los favoritos de Florentino y compañía; sin embargo, el futbolista aun no tiene planeado dejar el Ajax. Una importante oferta lo haría cambiar de opinión.

Real Madrid no cuenta con suficientes centrocampistas puros. Es cierto que Isco o James pueden jugar en esa posición pero en el Bernabéu creen que la posibilidad de Eriksen es la mejor.

Los Spurs son conscientes de que no les queda mucho tiempo para disfrutarlo en su medio campo. Muchos equipos ya lo tienen en su lista para hacerse de su fichaje en el próximo mercado de invierno, por lo que tienen un millonario plan para retenerlo.

Según 'Football Insider', se está gestando una oferta de renovación de 12.5 millones de euros para retener Eriksen. Se esperaría entonces que el dinero fuera suficiente para convencer al danés, que parecería centrado en querer partir del cuadro de Pochettino.