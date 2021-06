Christian Eriksen asustó al planeta entero tras desplomarse en el campo durante el Dinamarca vs. Finlandia por la Eurocopa 2021. De inmediato empezaron los rumores sobre su estado de salud, pero, en este contexto, si existe una voz autorizada para hablar sobre el danés, ese es Sanjay Sharma. El cardiólogo coincidió con el volante en Tottenham y, tras su accidente, dio su punto de vista. El galeno cree que la carrera del futbolista podría haber terminado.

“Claramente, algo salió terriblemente mal. Pero lograron recuperarlo. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Y por qué sucedió? Este hombre tuvo pruebas normales hasta 2019, así que, ¿cómo se explica este paro cardíaco?”, dijo el también profesor de cardiología deportiva en la St George’s University de Londres a la agencia de noticias PA.

Sanjay Sharma confirmó que Eriksen murió por unos minutos antes de que el cuerpo médico de Dinamarca le practicara los ejercicios de reanimación. Para el profesional en la salud, el ‘10′ no debería volver a jugar al fútbol, al menos en Reino Unido no se lo permitirían.

Show Player

“No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió hoy, aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto”, concluyó Sharma.

Fuera de peligro

Un poco menos de 24 horas después, Eriksen sigue hospitalizado pero su condición es “estable”, anunció este domingo la Federación Danesa de Fútbol (DBU).

“Esta mañana hemos hablado con Christian Eriksen, que ha saludado a sus compañeros. Su condición es estable y sigue hospitalizado para pasar exámenes complementarios”, publicó la DBU en un mensaje en Twitter.

“El equipo y el cuadro técnico de la selección han recibido a un asistente de crisis y vamos a continuar estando el uno por el otro tras el incidente de ayer”, añadió la institución, a la espera de que la plantilla y el futbolista pasen en las próximas horas este suceso.