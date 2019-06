Internacional

Chile vs. Uruguay: día, hora y canal del partido que cierra el grupo C de la Copa América 2019

Tras enfrentar a Ecuador, a la 'roja' se le viene un partidazo en el cierre del Grupo C

2019/06/21 - 21:07

Partidazo el que se viene en el cierre del grupo C de la Copa América Brasil 2019: Chile vs. Uruguay será el choque que le ponga fin a la fase de grupos del torneo continental y aquí te contamos todo para que no te pierdas este interesante cotejo del cual podría salir el rival de la selección peruana.

Uruguay vs. Chile

Chile vs. Uruguay jugarán el lunes 24 de junio desde las 6:00 pm. (hora peruana) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por el Grupo C de la Copa América Brasil 2019. El choque será transmitido por DirecTV (Chile y toda América Latina), América Televisión (Perú), Vera+ y TCC (Uruguay).

Los choques Chile vs. Uruguay son uno de los más peleados en los últimos años en Sudamérica ya sea por Eliminatorias, amistosos o Copa América. Precisamente en este torneo se enfrentaron por última vez en 2015 cuando el país sureño organizó el torneo.

Aquel enfrentamiento se dio en cuartos de final y significó un triunfo para Chile por 1-0 con gol de Mauricio Isla. Aquella vez, Edinson Cavani y Jorge Fucile fueron expulsados en el cuadro celeste que le dejó el cartel de campeón a los de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y compañía.

Algunos nombres volverán a repetirse de aquel partido de 2015 y sobre todo porque el Chile vs. Uruguay define mucho en el grupo C de la Copa América. ¿Ya tomaste nota? ahora alístate para disfrutar con este partidazo.

