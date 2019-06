​Chile vs. Uruguay: A cuatro años del dedo de Jara a Cavani en la Copa América 2015 | VIDEO

A cuatro años del dedo de Gonzalo Jara a Edinson Cavani en la Copa América 2015 ambos jugadores podrían cruzarse nuevamente en un campo de juego cuando Chile vs. Uruguay se disputen el primer lugar del Grupo C en la Copa América 2019.

A cuatro años del dedo de Jara a Cavani

Diego Lugano, ex capitán de la selección uruguaya, recordó la situación que se vivió en los cuartos de final de aquel torneo y le envió un recado al actual zaguero de Estudiantes de La Plata. 'Nosotros entendemos que hay códigos que no se manchan. En Uruguay tenemos una manera de pensar muy especial en el fútbol y hay cosas que no se hacen y no se dicen. El papá de Cavani tuvo un accidente de tránsito mortal y 'Edi' estuvo por volver, pero decidió jugar antes y el jugador chileno se lo recordó todo el partido. Son cosas muy delicadas y que no se aceptan', declaró el exjugador de Sao Paulo y Fenerbahce.

'Después, ustedes los chilenos lo cubrieron por el tema del dedo, pero eso no le importa a nadie, eso pasa siempre en el fútbol, pasó y va a pasar, son cosas que yo también he hecho y hay algunas mucho peores, pero los temas familiares delicados son sagrados', agregó Lugano a CDF.

MÁS NOTICIAS

¡Los memes no perdonan! Las crueles publicaciones siguen apareciendo tras la goleada en la Copa América [FOTOS]

¡Por el primer lugar del Grupo C! Las alineaciones y formaciones de Uruguay y Chile por Copa América 2019