​Chile vs. Argentina vía TyC Sports: Claudio Bravo se luce y evita el 1-0 de Paulo Dybala | VIDEO

Claudio Bravo se lució evitando el 1-0 de Paulo Dybala en el duelo entre Chile vs. Argentina, que se viene transmitiendo a través de la señal de TyC Sports. El atacante tuvo una inmejorable situación de peligro, pero su remate no terminó siendo el mejor.

Lionel Scaloni decidió no convocar a Sergio Agüero y Ángel Di María para el Chile vs. Argentina, pero sí llamó a Marcos Rojo. Por su parte, Chile no contará con Arturo Vidal para el amistoso FIFA, una de las principales figuras del equipo.

Chile vs. Argentina | Así formaron

Chile: Claudio Bravo; Óscar Opazo, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky y Sebastián Vegas; Claudio Baeza, Charles Aránguiz, Diego Valdés; Angelo Sagal, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez

Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Guido Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo de Paul; Paulo Dybala, Lautaro Martínez

