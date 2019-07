Chile vs. Argentina | Reinaldo Rueda y su contundente respuesta sobre el VAR | VIDEO

Previo al duelo entre la selección de Chile y Argentina, Reinaldo Rueda brindó una conferencia de prensa donde fue consultado sobre varios temas, entre ellos el VAR y especialmente a raíz de la polémica que tuvo la 'Albiceleste' ante la selección de Brasil.

"Es algo por lo que no debemos desgastarnos. Ni los entrenadores ni los jugadores ni los medios de prensa. El VAR fue aprobado y muchas veces eres víctima y en otras sales favorecido. Se le resta espontaneidad al juego, se revierten situaciones, pero toca asumirlo porque ya estamos en esto y es algo irreversible. Digamos lo que digamos generará conflicto y no amerita desgastarse con este tema", afirmó Reinaldo Rueda.

De otro lado, destacó la convivencia con el actual grupo de la Roja: "No me corresponde hablar del pasado, más después de un mes soportándonos. Hoy los felicité por esta camaradería, por la alegría, por cómo se entrenan y juegan. La convivencia era lo que más temor me daba y más con el preconcepto que había. Ojalá que no pase nada en estas 24 horas, pero todo ha sido bueno un gratificante", respondió Rueda sobre la frase de Sampaoli, que tildó de "ingobernable" al grupo.

Este sábado desde las 14:00 horas (horario peruano), la selección de Chile y Argentina pelearán por el tercer puesto, en la tercera Copa América consecutiva en la que se enfrentan.

