El periodista Pedro Eloy García ha traspasado fronteras al referirse sobre el partido de Chile vs. Argentina este jueves en Calama. La figura de Movistar Deportes señaló a ‘La Roja’ de hacer trampa y no ser ética al llevar el partido al desierto de Calama.

“Chile va a jugar en Calama, otra vez te hablo de los detalles, pero ¿qué tiene que hacer Chile en Calama, por qué puede jugar en Calama? Bueno, que lo haga es legal, pero no es ético, lo legal y lo ético me parece que no siempre coinciden”, dijo Pedro García en Movistar Deportes.

Asimismo, García agregó: “Chile si recurre a Calama es porque está sacando ventaja, están en su derecho, ahora yo soy respetuoso de Chile, a mí me parece que los chilenos están haciendo lo que tienen que hacer, tratar de sacar ventaja, que no me guste a mí es mi problema, mi reclamo es el siguiente, por qué nadie dijo nada, por qué nadie protestó”.

Estas declaraciones llegaron hasta Chile y ahora el famoso ‘Pedro Eloy’ es noticia en el país sureño previo al Chile vs. Argentina por la fecha 15 de Eliminatorias Qatar 2022.

VIDEO RECOMENDADO

La práctica será en el Estadio Romelio Martínez, ubicado en Barranquilla.